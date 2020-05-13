جنوب أفريقيا تعلن بدء تخفيف قيود كورونا آخر شهر مايو الجاري

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من آخر شهر مايو الجاري.





وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، إن حكومته ستبدأ محادثات حول نقل معظم البلاد إلى "مستوى التأهب 3" بنهاية مايو من "مستوى التأهب 4" الحالي.





وأضاف رامافوسا في خطاب للأمة أن أجزاء من البلاد ذات أعلى معدلات الإصابة ستبقى في حالة "تأهب 4" وأنه سيتم الإعلان عن التغييرات على هذا المستوى من القيود في الأيام المقبلة.





وسجلت جنوب إفريقيا في آخر إحصائية اليوم الأربعاء، 11350 إصابة بفيروس كورونا، و206 حالات وفاة، فيما يقبع 77 مصابا في العناية المركزة، وفق ما أفاد موقع worldometers الذي يعنى بإحصاء عدد إصابات كورونا في العالم.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



