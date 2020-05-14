تأجيل تسعير المطهرات والكمامات.. ما هي جهود الدولة لتوفير احتياجات مواجهة كورونا؟

تسعى الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، وإعادة العالقين في الخارج ودعم الكوادر الطبية، ورفع كفاءة مستشفيات العزل والرقابة على الصيدليات، وضبط الكمامات المغشوشة.

إعفاء المستلزمات الطبية

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، عن إعفاء التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من رسم الشراء المقرر، وتوفر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لصالح الجهات المختصة، باعتبار فيروس "كورونا" من الأوبئة وينطبق عليه شرط الإعفاء في حالات الكوارث والأوبئة.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، ويصل عدد العائدين منهم أكثر من 16 ألف مصري، خاصة في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون كبيرة للغاية بالمقارنة مع أعداد العالقين في دول أخرى، كما أن اتخذت الدولة كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، والمتابعة الطبية.

تكلفة الحجر الصحي

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج، خلال في الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، في كل من محافظات: مطروح، القاهرة، البحر الأحمر، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الإسكندرية، والجيزة وبلغت التكلفة المادية 28 مليون جنيه،

اشتملت التكلفة على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل، تتضمن خطة الدولة لمواجهة مرض كورونا، 6 محاور منها حوكمة وإدارة الأزمة، وتنظيم عملية تقديم الخدمات الصحية، تنظيم العمل بالعيادات الخارجية، وتنفيذ الفحص والفرز والحفاظ على القوى البشرية وإعادة توزيعها، وتحديد آليات للحفاظ على توافر الأدوية والمعدات.

حماية المستهلك

كشف اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، عن قيام الجهاز خلال الساعات الماضية بحملات تفتيشية على محلات المستلزمات الطبية، التي تبيع الكمامات الطبية، للتأكد من التزامها بسعرها الطبيعي بعد استقبال شكاوى عن رفع أسعار الكمامات لاستغلال للإقبال عليها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبدالمعطي، في تصريحات صحفية سابقة، أن الجهاز استقبل الشكاوى عبر الخط الساخن بجهاز حماية المستهلك من خلال الرقم 19588، عن وجود محلات تبيع الكمامات أكثر من السعر الأصلي تستغل الإقبال عليها بسبب إجراءات الحماية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن حملات تفتيشية يقوم بها موظفين حاملين للضبطية القضائية، في حالة تأكد من البيع بسعر أكثر من القانوني، يتم تحرير محضر فوري، وإرسالها للنيابة العامة.

الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، في 31 مارس، 3400 كمامة طبية 3M، و123 ألف "جوانتي" بمخزن غير مرخص وشقة سكنية بمنطقة العصافرة بالإسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء، وضبط الهيئة مصنع ومشغل بهما 25 ماكينة خياطة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات مجهولة المصدر، وكميات من المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة المنظفات والمطهرات.

قادت هيئة الرقابة الإدارية، في 24 مارس، الحملات بالمحافظات ضبطت في محافظة أسيوط، عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد 231 ‏لتر من المطهرات، و905 زجاجة من الكحول مجهول المصدر بالإضافة إلى ضبط 15000 عبوة كحول وجل، و6000 لتر من الكحول غير مطابق للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.