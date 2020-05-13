أسعار النفط تتراجع بالختام بضغط من تقرير أوبك الشهري





أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بضغط من تقرير أوبك الشهري وبيانات المخزونات الأمريكية.









ورفعت منظمة أوبك إنتاجها النفطي بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي، كما خفضت تقديرات الطلب والمعروض من الخام خلال العام الحالي.





واستمرت أسعار النفط في تراجعها رغم هبوط مفاجئ للمخزونات الأمريكية من النفط خلال الأسبوع الماضي وتراجع قوي لإنتاج الخام الأمريكي بنحو 300 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة.





وتعرض الذهب الأسود إلى ضغوط مع القلق بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بوباء كورونا الذي أصاب نحو 4 ملايين شخص، بعد تخفيف قيود الإغلاق من جانب بعض الدول.





وعلى جانب المعروض، حث مجلس الوزراء في السعودية دول تحالف "أوبك+" على مزيد من الخفض في مستويات الإنتاج من أجل استعادة التوازن في أسواق الخام العالمية، بحسب ما نقلته رويترز عن وكالة أنباء حكومية في البلاد.





وكان التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة بدأ في الشهر الجاري تنفيذ اتفاق تاريخي لخفض مستويات الإنتاج النفطي.





عند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 25.29 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 3.2 بالمائة إلى 29 دولاراً للبرميل.