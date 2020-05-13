جومانا مراد: يسرا وعادل إمام خط أحمر.. والعمل معهما شرف كبير

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قالت الفنانة جومانا مراد، إنها عشقت شخصية شيرين الشريرة، والتي تقدمها حاليًا ضمن أحداث مسلسل «خيانة عهد»، مشيرة إلى أن الجمهور صدقها بهذا الدور المركب والصعب، ولذلك أحبها رغم السواد الشديد بداخلها.







وأضافت جومانا مراد، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «التاسعة مساءاً»: «لقد تعاطف الجمهور مع شخصية شيرين رغم شرها، وهذا صعب للغاية، فكنت مرعوبة من ردود أفعال الجمهور، لكن الله لم يخيب ظني ولم يهدر تعبي بهذا العمل الدرامي».







وتابعت: «لا أحب تقديم الشخصيات التي لا تترك أثرًا في نفوس المشاهدين، فلذلك قررت تقديم دور مختلف بهذا الشكل، فهو يظهر إمكانيات الممثل بوضوح، فهي مغامرة محسوبة تم تكليلها بالنجاح».







وعن علاقتها بالفنانة يسرا قالت: «إنها حبيبتي وأختي والتي كانت السبب الأهم في قبولي للمشاركة بالمسلسل، فالعمل بجوارها متعة واستفادة كبيرة جدًا لي، فهي نجمة رائعة وهي تعلم جيدًا مدى عشقي لها».







وسألها وائل الإبراشي، عن سبب غيابها لمدة 7 سنوات عن الفن، فأجابت بـ:«أرى أنه من الجيد للفنان أن يغيب فترة لترتيب أوراقه، ولكن ليس لهذه الفترة الطويلة، فكان لي أسبابي في ذلك، بسبب بعض الأمور الشخصية والأسرية التي جعلتني غير متفرغة للتمثيل».







وعن البطولات المطلقة وترتيب اسمها على تتر «خيانة عهد»، قالت: «قدمت أدوارًا كثيرة كبطلة رئيسية في مصر وسوريا، لكنني لا أحب الأنانية في الفن، ووجدت أن الدور شديد التميز وسيشكل إضافة قوية لي، فقررت القبول وربحت رهاني، وأرى أن يسرا، وعادل إمام مع حفظ الألقاب خط أحمر، وأي مشاركة معهما مفيدة».







وحاول الإبراشي خلال الحلقة معرفة تفاصيل الحلقات المقبلة، فردت جومانا بـ:« حتى الآن لم تشاهدوا شئ، فهناك مفاجآت غير متوقعة بالمرة لن تنكشف إلا مع آخر ثانية بالحلقة الأخيرة».







واختتم الإبراشي حديثه مع جومانا مراد، بسؤالها عن رأيها بعمليات التجميل فردت بـ: «لقد تعرضت لشائعات كثيرة بهذا الصدد، وأرى أنها تغير كثيرًا من طبيعة الفنان، فلذلك لا أرحب بها لأنني لا أحتاجها.. ومع ذلك أن لست ضد من يقدمن على هذه الخطوة، فلن أحجر على رغبة أحد».







يذكر أن جومانا مراد، تقدم خلال أحداث مسلسل «خيانة عهد»، دور سيدة تتمكن من الإيقاع بطالب في كلية الطب في حبها، بالإضافة لكونها سببًا رئيسيًا في إدمانه للمخدرات وتأخره دراسيًا.. مما يجعلها تدخل في صراع مع والدته.







مسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وحلا شيحة، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج سينرجي والعدل جروب.