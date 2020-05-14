Advertisements

جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة لمن يعلمون خلال الليل (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 05:32 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن النوم خلال الليل أكثر فائدة لصحة الإنسان.

وتابع "شعبان"، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد أنه بالنسبة لمن يعملون بالليل وينامون بالنهار يجب أن يحاولوا محاكاة الليل بإظلام الغرفة بشكل مستمر.

وأكد عميد معهد القلب السابق على أهمية أن يكون هناك تبادلا في الشيفتات الليلية كي يتعود الإنسان على النوم ليلا.

وأوضح أن عضلة القلب لا تستريح مثل باقي عضلات الجسم، لكن يتم تخفيف ضربات أو نشاط القلب، موضحا أن النوم هو من يقوم بهذه المهمة، حتى يفيق القلب مرة أخري ويكون قادرًا على الضغط والتوتر الذي يواجهه طوال اليوم.

وكشف استشاري أمراض القلب أن هناك طب جديد يعدي طب النوم وتوجد منها عيادات كثيرة في أمريكا ومصر أيضا، مؤكدا أن هناك أيضا رسم للنوم الذي يكون مفيد لتشخيص مريض القلب، حيث إن هذا الجهاز يقوم برسم طريقة نومك والمراحل التي تمر بها ويراقب ضغط الدم وورسم القلب أثناء النوم.

وأوضح جمال شعبان، أن النوم بالليل جعل للسكينة والطمئنية والراحة والبعد عن التوتر، وهو مفيد جدا للقلب ولكهرباء القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن هناك الكثير من الدراسات على علاقة النوم بصحة القلب، مؤكدا أن 7 ساعات نوم في الليل هو العدد المناسب والمفيد لكهرباء القلب، حيث إن النوم العميق يحمي القلب، مشيرا إلى أن الشخص الذي لا ينام لمدة يومين أو أكثير معرض للاصابة بحالة عصبية وهيستيرية فظيعة جدا، مشيرا إلى أن نوم الليل أفضل للقلب، لأن الهدوء والسكينة في الليل تجعل الشخص يدخل في النوم العميق بسهولة ليستيقظ نشيطا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عميد معهد القلب السابق جمال شعبان بوابة الفجر امراض قلب الفجر أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. تسريب حلقة كاملة من مسلسل "البرنس" وانتقام محمد رمضان من اشقائه

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 22 ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ حوالي 6 ساعات

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 17 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

دراسة توضح عدد ساعات "النوم" المفيدة للصحة

في "صالون المحور".. "راتب" يقيم أكبر غرفة عناية مركزة للقلب ويتكفل بإقامة فرع للمعهد بالعريش (صور)

تعرف على عميد معهد القلب الذي لقبه المرضى بـ"طبيب الغلابة" وأقالته وزيرة الصحة

"استشاري": السعوديون من أقل دول العالم نومًا بالليل.. ونظامنا في رمضان مُضرٌّ بالصحة

عميد معهد القلب السابق: كأس الأمم الأفريقية خطر على القلب.. والحزن قد يؤدي للموت

جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في العالم (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

04:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟