جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة لمن يعلمون خلال الليل (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن النوم خلال الليل أكثر فائدة لصحة الإنسان.





وتابع "شعبان"، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد أنه بالنسبة لمن يعملون بالليل وينامون بالنهار يجب أن يحاولوا محاكاة الليل بإظلام الغرفة بشكل مستمر.





وأكد عميد معهد القلب السابق على أهمية أن يكون هناك تبادلا في الشيفتات الليلية كي يتعود الإنسان على النوم ليلا.





وأوضح أن عضلة القلب لا تستريح مثل باقي عضلات الجسم، لكن يتم تخفيف ضربات أو نشاط القلب، موضحا أن النوم هو من يقوم بهذه المهمة، حتى يفيق القلب مرة أخري ويكون قادرًا على الضغط والتوتر الذي يواجهه طوال اليوم.





وكشف استشاري أمراض القلب أن هناك طب جديد يعدي طب النوم وتوجد منها عيادات كثيرة في أمريكا ومصر أيضا، مؤكدا أن هناك أيضا رسم للنوم الذي يكون مفيد لتشخيص مريض القلب، حيث إن هذا الجهاز يقوم برسم طريقة نومك والمراحل التي تمر بها ويراقب ضغط الدم وورسم القلب أثناء النوم.





وأوضح جمال شعبان، أن النوم بالليل جعل للسكينة والطمئنية والراحة والبعد عن التوتر، وهو مفيد جدا للقلب ولكهرباء القلب.



