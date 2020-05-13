أحمد فهمي يستغل تحول أكرم حسني لكلب في خناقة

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انطلقت اليوم الحلقة العشرين مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً





ففي بداية الحلقة كان يوجد شباب في منطقة أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" يعاكسون فتيات، فغضب تيمون وأخذ بومبا وأستغل تحوله لكلب، وذهب لكي يتشاجر مع الشباب التي كانت تعاكس البنات.





فقال بومبا لتيمون أنه إنسان وليس كلب، فوضع صديقه تيمون في حرج، مما أثار غضب الشباب، وقرروا ضرب تيمون وبومبا، ثم قررا تيمون وبومبا أن يجروا وفعلوا ذلك.



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.







ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.