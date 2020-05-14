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هل يؤثر "الشخير" على صحة القلب؟ جمال شعبان يجيب

الخميس 14/مايو/2020 - 07:05 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الأشخاص ذوي الرقبة السمينة والقصيرة أكثر اضطرابا في النوم. 
 
وتابع "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن أصحاب الرقبة السمينة والقصيرة أكثر اضطرابا في النوم يحدث لهم ضعف في عضلات الزور مع تقدم السن، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين خلال النوم، لذلك فهم أكثر الناس تقطعا فضلا عن ارتفاع صوت الشخير. 
 
وأضاف شعبان: "أصحاب الرقبة السمينة والقصيرة يتحركون كثيرا في السرير ويكونوا أكثر عرضة لضغط الدم المرتفع، فضلا عن تعرضهم لاختلال بسيط في كهرباء القلب، وبعض الحالات يحدث لها ذبذبة أذينيه".  
 
كما قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن النوم خلال الليل أكثر فائدة لصحة الإنسان، مضيفا أنه بالنسبة لمن يعملون بالليل وينامون بالنهار يجب أن يحاولوا محاكاة الليل بإظلام الغرفة بشكل مستمر. 
 
وأكد عميد معهد القلب السابق على أهمية أن يكون هناك تبادل في "الشيفتات" الليلية كي يتعود الإنسان على النوم ليلا، موضحا أن عضلة القلب لا تستريح مثل باقي عضلات الجسم، لكن يتم تخفيف ضربات أو نشاط القلب، موضحا أن النوم هو من يقوم بهذه المهمة، حتى يفيق القلب مرة أخري ويكون قادر على الضغط والتوتر الذي يواجهه طوال اليوم. 
 
وكشف استشاري أمراض القلب أن هناك طب جديد يعدي طب النوم وتوجد منها عيادات كثيرة في أمريكا ومصر أيضا، مؤكدا أن هناك أيضا رسم للنوم الذي يكون مفيد لتشخيص مريض القلب، حيث إن هذا الجهاز يقوم برسم طريقة نومك والمراحل التي تمر بها ويراقب ضغط الدم ورسم القلب أثناء النوم. 
 
وأوضح جمال شعبان، أن النوم بالليل جعل للسكينة والطمأنية والراحة والبعد عن التوتر، وهو مفيد جدا للقلب ولكهرباء القلب. 
 
وقال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن هناك الكثير من الدراسات على علاقة النوم بصحة القلب، مؤكدا أن 7 ساعات نوم في الليل هو العدد المناسب والمفيد لكهرباء القلب، حيث إن النوم العميق يحمي القلب، مشيرا إلى أن الشخص الذي لا ينام لمدة يومين أو أكثير معرض للإصابة بحالة عصبية وهيستيرية فظيعة جدا، مشيرا إلى أن نوم الليل أفضل للقلب، لأن الهدوء والسكينة في الليل تجعل الشخص يدخل في النوم العميق بسهولة ليستيقظ نشيطا.

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