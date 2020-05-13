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بعد زواج طليقته ..شريف منير يصاب بفقدان الذاكرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت مساء اليوم الحلقة العشرين من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

وجاءت ضمن أحداث الحلقة العشرين من "ونحب تاني ليه، فاق"عبدالله" شريف منير من الغيبوبة بعد صراع كبير بسبب الحادث، فذهبت "غالية" ياسمين عبد العزيز، إليه كنوع من تقديم الدعم له، ولكنها فوجئت بأنه تعرض لصدمة كبيرة أدت لفقدانه الذاكرة وتوقفها للأحداث ما قبل طلاقهما، مما أثار ذهولها، وانتهت أحداث الحلقة بنظرات الاستعجاب من "غالية" والطبيب.

يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.

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