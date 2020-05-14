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محافظ الشرقية: غرامة 5 آلاف جنيه للسائقين بدون كمامات

الخميس 14/مايو/2020 - 03:29 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ممدوح غرب، محافظ الشرقية، إنه سيتم فرض غرامة 5000 جنيه على السائقة الذي لا يرتدي كمامة، قائلًا: "هذا القرار تم تعميمه، وسيطبق من يوم السبت المقبل". 

وتابع"غرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيق مع نقابة الصيادلة بمحافظة الشرقية على توفير الكمامات في المواقف بأسعار تجارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيطبق من قبل مباحث المرور بصورة صارمة

ولفت محافظ الشرقية إلى أن هذا القرار لن ينهي الاستهتار من قبل البعض، ولكن بقدر الإمكان سيتم متابعة تنفيذ هذا القرار حتى تعتاد الناس على ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن الغرامة ستكون تصاعدية وفي أول مرة سيتم تحصيل 100 جنيه، وفي حال التكرار سيتم زيادة الغرامة ووصولًا لـ5 آلاف جنيه.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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