عابد فهد لـ"الفجر الفني": "الساحر" حقق نجاحًا كبيرًا.. و"السقا" إنسان بمعنى الكلمة وهذا انتقادي لرامز جلال (حوار)

يعشق تجسيد الأدوار الصعبة، لما لديه من موهبة كبيرة وحضور لافت يجذب الجمهور له ولمتابعة كل عمل يقدمه، حديثنا عن النجم السوري عابد فهد.

وأجرى "الفجر الفني" حوارا خاصا مع عابد فهد وتحدث لنا من خلاله في أمور كثيرة وأبرزها نجاح مسلسل الساحر وظهوره في برنامج إغلب السقا.

في البداية، تحدث معنا عابد فهد عن تجربة مشاركته في برنامج إغلب السقا، وقال: "التجربة مع السقا كانت ممتعة جدًا لعدة أسباب، أولها العودة إلى اللعب وذكريات الطفولة والحارة ومين بيغلب مين والمغامرة والمتعة في التسلية، والبرنامج له علاقة بالحياة والبساطة به في كونه بعيدًا عن البرامج الحوارية والتنظير في شؤون الدراما المتكررة والغير مجدية لتكرار الأخطاء كل عام.

وعن كواليس التصوير الخاصة بالبرنامج أوضح قائلًا "الكواليس تشبه اللي طلع على الهواء، ليس هناك أي فرق، وأحمد السقا صدره رحب وإنسان بكل معنى الكلمة، البرنامج بيشبه صاحبه وروحه طاغيه على الجو العام، ورزان أيضًا حضورها قوي ومتميزة وخفيفة الدم فهي صاحبة الظل الخفيف".

وأما عن نجاح مسلسله الرمضاني الساحر، أعرب عن سعادته بهذا النجاح قائلًا "الساحر مسلسل جماهيري ولقد حقق نسبة نجاح ومشاهدة كبيرة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها ألعالم العربي على المستوى الدولي من ناحية أزمة كورونا والتي أربكت العالم بأسره، وتسببت في بتر العمل ولم نستطع تكملته، وبعد انتهاء هذه الأزمة الحالية سنرى ماذا يمكن فعله".

وعن رأيه في برنامج رامز مجنون رسمي أوضح معلقًا "رامز هو رامز شكله كده اتفقنا معه أم لا، فالبرنامج مثير وبه أكشن مثل السينما وأفلام الرعب، الأبطال موافقين كلهم على اللعب ويتحملون المسؤولية ولكن انا ضد الألفاظ والكلمات النابية التي تهين الضيوف وربما تجرحهم، فهو ليس مضطر لها لكي ينجح البرنامج.

وفي نهاية حديثه، وجه رسالة من القلب لمصر الحبيبة وشعبها معلقًا "أمنياتي لمصر الحبيبة وللدراما المصرية دوام التألق والتميز والنجاح، مصر هي صاحبة الريادة والتاريخ العريق أم الدنيا لها بصمات في الموسيقى والغناء والشعر والكلمة والسينما ولتبقى سماءها تتلألأ بنجومها.