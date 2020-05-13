السولية: ظروف الموسم الماضي لم تساعدنا ووعدنا الجماهير بلقب الدوري تعويضا عن الخروج أمام صن داونز

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قال عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، إن الفريق بدأ الموسم الحالي بتحقيق نتائج مميزة في بطولة الدوري المصري، وكان يتطلع لتحقيق أرقام قياسية.



وأضاف السولية في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك متابعة مع الجهاز الفني للبرنامج التدريبي الذي حصلنا عليه من خلال الواتس أب عبر الجروب الخاص باللاعبين".



وتابع :"بدأنا الموسم بشكل مميز وتحقيق نتائج كبيرة، وكنا نخوض بخطى ثابتة لتحقيق أرقام قياسية لكن البطولة توقفت".



وواصل :"أتمنى أن تعود بطولة الدوري مرة أخرى ونعود لتحقيق الانتصارات ونحقق لقب الدوري".



وزاد :"في الموسم الماضي الظرروف لم تساعدنا ومباراة صن داونز أكبر دليل على ذلك ولم يحالفنا التوفيق".



وأردف :"وعدنا الجمهور يوم الخروج من صن دوانز في الموسم الماضي، بالحصول على بطولة الدوري المصري، وهو ما تحقق ونجحنا في التتويج باللقب".



واختتم :"كنا نتمنى الفوز على صن دوانز في مباراة الإياب وكنت حزينا لإهدار الفرص التي اهدرناها، ولكن قدر الله وما شاء فعل".



