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تامر أمين يكشف سر هجومه على يوسف زيدان (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:50 م
داليا الحسين
كشف الإعلامي تامر أمين، عن أسباب هجومه على المفكر يوسف زيدان، مشيرا إلى أن "زيدان" صرح بفتوى تضليلية عن الصيام.

وقال "أمين"، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء: "لا يفتى ومالك في المدينة"، موضحا أنه يوجد دار الإفتاء وشيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ولا يجوز ما قاله.

وأضاف الإعلامي، أن ما قاله يوسف زيدان ليس رأيًا وليس من حقه الإفتاء فيما لا يعلم وليس له ترخيص في ذلك، متابعا: "مجمع البحوث الإسلامية قال بعد الرجوع لمنظمة الصحة العالمية والرأي الطبي الصحي المعتمد إن الصوم تصح به الأبدان".

وكان قد استضاف الإعلامي وائل الإبراشي المفكر يوسف زيدان وسأله عن الصيام في شهر رمضان وحكمه في ظل انتشار فيروس كورونا فرد ردا خالف فيه كل ما تعارف عليه أهل العلم ودار الإفتاء.

يذكر أن الدكتور يوسف زيدان قال إن كبار العلماء الذين خدموا الحضارة الإنسانية من العرب قالوا بتجنب الصوم والجماع خلال زمن الوباء، موضحا: "قالوا إنه في زمن الوباء وفساد الهواء لابد أن يتناول الشخص الطعام الخفيف والذي لا يجهد المعدة بالهضم حتى لا تنشغل المناعة بمواجهة الجراثيم.. الأطباء المسلمون قالوا بلاش صوم في رمضان".

وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي، أن العلماء المسلمين ممن لا يشك في عقيدتهم قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء.

وردًا على بيانات المؤسسات الإسلامية من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، قال يوسف زيدان: "مفيش حاجة في الإسلام اسمها مؤسسة رسمية.. أنا أستاذ فلسفة إسلامية من وأنا عندي 39 سنة يعني عارف بنية الدين الإسلامى إيه.. مفهوش كلمة مؤسسة دي خالص.. مفيش آية في القرآن ولا السنة النبوية تقول إن هناك شيئا اسمه مؤسسة دينية".

واستطرد "زيدان": "الشيخ يقعد في بيتهم لحد ما الأزمة دي تعدي علشان الدنيا مضعش"، مشددًا على أن الدين يقول أنتم أعلم بشئون دنياكم، وعليه يسأل أهل الشأن كل في اختصاصه.

واستكمل "زيدان": "أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ اللي العالم كله والحضارة الإنسانية بتحترمهم قالوا يتجنب الصوم والجماع فى زمن الوباء"، مشددًا على أن الطب مبنى على التجارب السابقة والخبرات المتراكمة".

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