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عمرو السولية: هزيمة صن داونز كانت الدافع الأكبر للفوز بالدوري

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:51 م
عمرو السولية
عمرو السولية
محمد الصو
أكد عمرو السولية نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه حريص على التدريب يوميًا بشكل فردي في المنزل وفق البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.


وأضاف السولية في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "أتمنى عودة الدوري لإستكمال ما حققناه من أرقام رائعة هذا الموسم، وتحقيق لقب الدوري العام".

وتابع: "الجميع يسعى لتحقيق النتائج المميزة وتحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "الخروج أمام صن دوانز الموسم الماضي كان الدافع الأكبر للإنتصارات وتحقيق الفوز بالدوري بعد ذلك".

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