عمرو السولية يروي بدايته مع كرة القدم

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روى عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، بدايته مع كرة القدم، والتي بدأها عبر نادي منية سمنود وانتقل بعدها إلى بلدية المحلة ومنه إلى الإسماعيلي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم انجح في اختبارات نادي المنصورة ووالدي اصطحبني إلى نادي بلدية المحلة ووالد محمد النني كان المدرب للفريق واختارني أول لاعب".



وتابع :"فزنا على الإسماعيلي وسجلت 4 أهداف في إحدى المباريات الودية، وبعدنا انتقلت إلى الدراويش، وكنت أذهب إلى النادي يوميا فجرًا عبر عربة "نص نقل".



وواصل :"عانينت بشدة من طول المسافة في بداية الانضمام إلى النادي الإسماعيلي".



وزاد :"بعد السنة الأولى بدأت في البقاء باستراحة الناشئين بالنادي الإسماعيلي، ووالدي لم يتركني".

