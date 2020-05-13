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عمرو السولية يروي بدايته مع كرة القدم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:52 م
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي

روى عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، بدايته مع كرة القدم، والتي بدأها عبر نادي منية سمنود وانتقل بعدها إلى بلدية المحلة ومنه إلى الإسماعيلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم انجح في اختبارات نادي المنصورة ووالدي اصطحبني إلى نادي بلدية المحلة ووالد محمد النني كان المدرب للفريق واختارني أول لاعب".

وتابع :"فزنا على الإسماعيلي وسجلت 4 أهداف في إحدى المباريات الودية، وبعدنا انتقلت إلى الدراويش، وكنت أذهب إلى النادي يوميا فجرًا عبر عربة "نص نقل".

وواصل :"عانينت بشدة من طول المسافة في بداية الانضمام إلى النادي الإسماعيلي".

وزاد :"بعد السنة الأولى بدأت في البقاء باستراحة الناشئين بالنادي الإسماعيلي، ووالدي لم يتركني".

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