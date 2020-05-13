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تعرف على اسم الكتاب الذي أهداه أحمد فهمي لأكرم حسني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:56 م
احمد فهمي
احمد فهمي
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة العشرين مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً

كان أحمد فهمي "تيمون" يجلس مع أكرم حسني "بومبا" ، كانت تظهر على بومبا أعراض المرض الكلابي فكان يمسك حذاء في يده ويعضض به.


فجاء تيمون وأعطى لبومبا كتاب، وقال له أتيت لك هذا الكتاب "تدريب الكلاب" ، حتى نستيطع التعامل سوياً عندما تتحول كلباً، وأخذ تيمون يدرب بومبا.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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