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عمرو السولية: دوري لاسارتي الأغلى في تاريخ الأهلي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:55 م
عمرو السولية
عمرو السولية
محمد الصو
كشف عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أغلى بطولة حققها مع الفريق حتى الآن.

وأكد السولية، أن دوري الموسم الماضي كان أصعب وأغلى البطولات في تاريخ النادي الأهلي، وتاريخي الشخصي.

وتابع في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "البطولة جاءت بعد هزيمة قاسية من صن داونز بدوري الأبطال، وكان لا بد من تحقيق الدوري لمصالحة الجماهير".

وأضاف: "كنت حزين جدًا عقب مباراة صن داونز في جنوب إفريقيا، هذا الموسم رغم التأهل لأننا لم نفز بنتيجة كبيرة وأضعنا أهداف كثيرة".

واختتم: "لم أتسبب أبدًا في أي مشكلة مع المنافسين طوال مسيرتي في الملاعب، وحريص دائمًا على التركيز فقط داخل الملعب".

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