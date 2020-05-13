أبرز ما جاء في الحلقة ال20 من "ونحب تاني ليه"

Advertisements

عرضت الحلقة التاسعة عشر مساء أمس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



أبرز ما جاء في الحلقة العشرين من "ونحب تاني ليه":





_بدأت أحداث الحلقة العشرين باتصال "هدير" كارولين عزمي بـ"غالية" ياسمين عبد العزيز لتخبرها بحادث "عبدالله" و"ميرنا" مما صدم "غالية" وسرعان ما وصلت إلى المستشفى التي حجز فيها، وأكد الأطباء أن حالتهما حرجة جدا، الأمر الذى أحزن غالية بشكل كبير وبدأت تستعيد ذكرياتها مع عبد الله.



_تواصل "مراد" كريم فهمي مع "غالية" والتي أخبرته بحادث "عبدالله" ولكنه تماسك عن إثارة غيرته، حيث إن الوقت محرج وغير مناسب، وطلب منها أن تبلغ أسرة طليقها ولكنها قالت إنها لا تعرف شيء عنهم.





_قرر "مراد" كريم فهمي، أن يضع خطة ليكشف حقيقة ابن عمه إيهاب فهمي، والذي يدبر له العديد من المكائد، وقررت "داليدا" الاعتراف لـ"مراد" بهذه المكيدة خاصة وأنها وجدته شخص طيب لا يأذي أحد، واتفقا على "إيهاب" لوقوعه في شر أعماله، وبالفعل تم مراقبته من جميع الجهات دون علمه.



_فاق "عبدالله" شريف منير من الغيبوبة بعد صراع كبير بسبب الحادث، فذهبت "غالية" ياسمين عبد العزيز، إليه كنوع من تقديم الدعم له، ولكنها فوجئت بأنه تعرض لصدمة كبيرة أدت لفقدانه الذاكرة وتوقفها للأحداث ما قبل طلاقهما، مما أثار ذهولها، وانتهت أحداث الحلقة بنظرات الاستعجاب من "غالية" والطبيب.





يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.