محافظ الشرقية: تطبيق نفس إجراءات شم النسيم في عيد الفطر

قال الدكتورة ممدوح غرب، محافظ الشرقية، إن المحافظة وضعت اشتراطات لعمل المصانع في العاشر من رمضان، ومنطقة بلبيس، في ظل أزمة كورونا، منها: عدد الركاب في الحافلات لا تزيد عن 60% من عدد المقاعد، وارتداء الكمامة لكل عامل، وفحص العمال أثناء الدخول والخروج، وتوفير غرفة في مداخل المصانع، لحجز أي عامل ترتفع درجة حرارته، لحين وصول الإسعاف.





وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل المصانع على تطبيق هذه الاشتراطات، مشيرًا إلى أنه يوجد تفتيش على المصانع بصورة مستمرة، للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات.





ولفت إلى أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار منافسة جدًا على مدار اليوم، ولا داعي للتزاحم، مشيرًا إلى أن التجمع ممنوع أثناء العيد، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات التي حدثت في شم النسيم.



