أسعار الذهب اليوم الخميس 14-5-2020.. والمعدن الأصفر يرتفع لليوم الثاني على التوالي





أسعار الذهب في مصر





ارتفعت أسعار الذهب بمستهل التعاملات اليوم الخميس، ليرتفع سعر جرام الذهب بضغط من صعود سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب





أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً.

وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 750 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6000 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 750 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".









وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.









وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 854 إلى 856 عيار 22 783 إلى 785 عيار 21 747 إلى 749 عيار 18 640 إلى 642 عيار 14 498 إلى 499 عيار 12 427 إلى 428 الاونصة 26.551 إلى 26.622 الجنيه الذهب 5,976 إلى 5,992 الكيلو 853.714 إلى 856.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 857.25 جنيه 55.19 $ سعر الذهب عيار 22 785.75 جنيه 50.59 $ اسعار الذهب عيار 21 750 جنيه 48.29 $ اسعار الذهب عيار 18 642.75 جنيه 41.39 $ سعر الذهب عيار 14 500 جنيه 32.19 $ سعر الذهب عيار 12 428.5 جنيه 27.37 $ سعر الذهب عيار 9 321.5 جنيه 20.70 $ اسعار أوقية الذهب 26.610 جنيه 1,716 $ اسعار جنيه الذهب 6000 جنيه 386.34 $ اسعار كيلو الذهب 857,250 جنيه 55,190 $







أسعار الذهب عالميًا:



