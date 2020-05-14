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السولية يكشف عن بداية مسيرته ودور النني في حياته الكروية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:02 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
محمد الصو
تحدث عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة نشأته وبدايته كرة القدم.

وأوضح السولية، أنه بدأ ممارسة كرة القدم من خلال مركز شباب سمنود، وهي الانطلاقة الأولى في مسيرته.

وتابع خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "بدايتي في كرة القدم كانت مع مركز شباب سمنود وكابتن ناصر النني إختارني في براعم بلدية المحلة في بداية الألفية".

واختتم: "انتقلت فيما بعد للإسماعيلي، ورحبت بالانضمام إلى الأهلي، لتشجيعي له بالإضافة إلى أنها كانت رغبة أهلي المنتمية للقلعة الحمراء".

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