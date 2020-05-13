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التحالف العربي: 47 خرق حوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:55 م
تركي المالكي
تركي المالكي
الفجر
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، رصد 47 خرقا من ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف التحالف العربي: أننا ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، ونقوم بتطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، موضحاً أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

كان التحالف العربي، قد أعلن يوم الجمعة الموافق 24 أبريل الماضي، عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من 23 أبريل الجاري.

وذكر المالكي: أن "قرار قيادة القوات المشتركة للتحالف جاء بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين".

وكان التحالف العربي، قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي: إن الهدف من الهدنة تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.  

وأضاف المالكي: أن القرار جاء بعد دعوة مارتن جريفيث، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي. 

وأكد على أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء. 

وأشار إلى أن التحالف العربي يريد تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي، لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن. 

وذكر أن "التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ومن جانبها، رفضت مليشيا الحوثي الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي دعت له الأمم المتحدة، رغم إعلان التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية الالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف نهار الخميس الموافق 9 أبريل الجاري.





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