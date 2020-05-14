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عارفة عبد الرسول تطالب بيومي فؤاد بعمل رجيم

الخميس 14/مايو/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



انطلقت اليوم الحلقة العشرين مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.


حيث عزم بيومي فؤاد "عيد ميلاد عزت" ، زوحته عارفة عبد الرسول والدة "بومبا" في مطعم على الغداء، فجاء طعام كثير لزوجته وجاء له سلطة، فأستعجب الأمر وتشاحر مع زوجته.

حتى قالت له أنا أريدك لعمل نظام غذائي جيد لكي تختفي بطنك، فتشاجر معها وطلب المينو كله، فقالت اه ماذا تفعل، فرد عليها قائلاً سأبدأ نظام غذائي غداً.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.


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