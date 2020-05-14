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السولية يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام عاشور

الخميس 14/مايو/2020 - 12:08 ص
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
وجه عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق حسام عاشور وذلك بعد قرار لجنة التخطيط بالنادي عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وقال السولية في تصريحات تلفزيو نية عبر فضاءئية أون تايم سبورت :"حسام عاشور كابتن النادي وابن من أبناء النادي ومن أكثر اللاعبين الذين أحب اللعب بجوارهم".

وأضاف :"عاشور قدم الكثير للنادي الأهلي، وكنت أتمنى استمراره مع النادي ولكن هذا هو قرار النادي".

وأكمل :"سأفتقده مع الفريق وهو من أكثر اللاعبين المحققين للألقاب والتتويج بها وأتمنى التوفيق له في الفترة المقبلة والقرار الذي سيتخذه".

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