التعليم العالي: المدن الجامعية مخصصة للمصابين بأعراض خفيفة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات بوزارة التعليم العالي، إن المدن الجامعية سيتم استخدمها للحجز الصحي للمصابين بفيروس كورونا أصحاب الأعراض الخفيفة، وغير المصابين بأمراض مزمنة، أما المصريين العائدين من الخارج الذين ليس لديهم اصابات مؤكدة، فسيتم عزلهم في مدن أحرى، لحين التأكد من عدم إصابتهم.





ولفت "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتم قياس المحتجزين في الحجر الصحي مرتين يوميًا حتى مع عدم ظهور الأعراض، أو عدم التأكد من عدم إصابة المواطنين بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن الرئيس عبد التاح السيسي بتابع توفير المستلزمات الطبية سواء في المستشفيات الجامعية أو العامة أو حتى المستشفيات الخاصة، لأن نجاح الجيش الأبيض في مواجهة كورونا هو نجاح للدولة المصرية.



