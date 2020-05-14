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التعليم العالي: المدن الجامعية مخصصة للمصابين بأعراض خفيفة (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 04:50 ص
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام عبدالغفار، الامين العام للمجلس الاعلى للمستشفيات بوزارة التعليم العالي، إن المدن الجامعية سيتم استخدمها للحجز الصحي للمصابين بفيروس كورونا أصحاب الأعراض الخفيفة، وغير المصابين بأمراض مزمنة، أما المصريين العائدين من الخارج الذين ليس لديهم اصابات مؤكدة، فسيتم عزلهم في مدن أحرى، لحين التأكد من عدم إصابتهم. 

ولفت "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتم قياس المحتجزين في الحجر الصحي مرتين يوميًا حتى مع عدم ظهور الأعراض، أو عدم التأكد من عدم إصابة المواطنين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الرئيس عبد التاح السيسي بتابع توفير المستلزمات الطبية سواء في المستشفيات الجامعية أو العامة أو حتى المستشفيات الخاصة، لأن نجاح الجيش الأبيض في مواجهة كورونا هو نجاح للدولة المصرية. 

خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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