اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

استمعت النيابة العامة، بشمال الجيزة، لاعترافات السيدة "ع. ب" المتهمة بقتل زوجها، بالاشتراك مع نجلها ونجل شقيقة زوجها، حيث قالت إن المجني عليه كان لا يريد الإنفاق عليهم، وطلبت منه بيع المنزل للإنفاق عليهم ولكنه رفض، موضحة، أن زوجها كان يعرف العديد من النساء في الفترة الأخيرة.

وتواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة عامل، أربعيني، داخل مقابر بمنطقة كرداسة، بعد قتله على يد زوجته وتدعى "ع. ب" ونجله ويدعى "ع. ص" ونجل شقيقته.





وكشفت التحقيقات، أن جثة المجني عليه ملقاة منذ ما يقرب من أسبوع، في منطقة المقابر بكرداسة.

وأفادت التحقيقات، أنه بتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.

كما كشفت التحقيقات، عن سبب الجريمة، وهو خلافات بينه وبين الجناة تزايدت حدتها في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، ووضعت الزوجة السم له في العصير، وألقاه نجله في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم.

من جانبها، أمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة العامل، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، عندنا تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبو رواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتولًا وملقى ومتعفنًا نظرا لإلقائه منذ عدة أيام، وتم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبالغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

في سياق منفصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي أحد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولان الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجه لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقى طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.



