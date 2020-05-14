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رد قاسي من فادي خفاجة على أيمن بهجت قمر (صورة)

الخميس 14/مايو/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
أعرب الفنان هادي خفاجة، عن غضبه بسبب إساءة الفنان محمد صبحي، من جانب المؤلف أيمن بهجت قمر، من خلال نشر بوست على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاُ: "ردا علي الفنان المحترم الذي ذكر في الاستاذ الفنان الكبير محمد صبحي ما ليس فيه، يا صديقي انت لم تشارك معه في اي عمل فني فكيف لك ان تذكر ما ليس فيه، تعلمت منه ان الفنان يجب ان يكون فنان في اخلاقه كل قبل فنه".

وأضاف فادي: "الم تتذوق عبقريه وفن مسلسل يوميات ونيس وتأثير هذا المسلسل علي اجيال واجيال، جميع مسرحيات الاستاذ بعظمه مسرحه وفنه، مش انا الي هقول مين الاستاذ صبحي. ولكن نبذه صغيره يا صديقي، هل الالتزام في المواعيد ده عيب، سعاد نصر وجميل راتب. رحمهم الله واخرين يلتزموا مع الاستاذ في المواعيد وحفظ المشاهد والالتزام اثناء ساعات العمل ده عيب، كما أنه وقف بجانب ممثلين كتير واكتشفهم وعلمهم وسمح لهم بالفرصة امثال مني زكي ومصطفي شعبان وصلاح عبد الله واحمد ادم وغيرهم كتير فنان المسرح المصري الاول.. ازاي حضرتك تقول عليه كده".

واختتم كلامة قائلًا: "رسالتي فقط للتوضيح بدون اي تجاوز مني لان الاستاذ علمني احترم حتي من أساء الي، وانت اسأت لاستاذي صاحب الفضل عليا بعد ربنا، وبكده انت اسأت ليا انا شخصيا، مش هقول اكتر من كده لان الكلام عن الاستاذ صبحي محتاج مجلدات كتير جدا، وشكرآ لذوقك ايها الفنان المحترم، بس انت فعلا متعرفش مين العملاق محمد صبحي لانك مشتغلتش معا، ده ابويا واستاذي وحبيبي وصاحب الفضل عليا وعلي ناس كتير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالي وبحمد ربنا علي الشرف الكبير اني تلميذ من تلامذه الاستاذ الكبير المحترم المثقف الجدع والطيب.

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