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عمرو السولية: روح الأهلي وراء انتصاراته وأشعر بالارتياح بجوار ديانج

الخميس 14/مايو/2020 - 12:13 ص
السولية
السولية
محمد الصو
كشف عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب وراء انتصارات الفريق خلال الفترة الماضية وعلى مدار تاريخه بشكل عام.


وأكد السولية، أن روح لاعبي النادي الأهلي تجاه بعضهم رغم المنافسة هي الفارق الأكبر في نجاحهم هذا الموسم، وتواجدت في الأجيال السابقة.

وأضاف: "سعيد باللعب بجوار أليو ديانج، هو لاعب أصبح من الركائز الأساسية في الفريق ودوره كبير في الملعب وأشعر بالإرتياح باللعب بجواره".

واختتم: "هنفتقد بشدة خبرات لاعب كبير زي كابتن حسام عاشور معانا كقائد داخل الملعب وخارجه وكنت أتمنى بالتأكيد إستمراره".

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