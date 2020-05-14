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أبرز أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "رجالة البيت"

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
انطلقت اليوم الحلقة العشرين مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً

وجاءت بداية الحلقة بوجود شباب في منطقة أحمد فهمي، وأكرم حسني، "تيمون وبومبا" يعاكسون فتيات، فغضب تيمون وأخذ بومبا وأستغل تحوله لكلب، وذهب لكي يتشاجر مع الشباب التي كانت تعاكس البنات.


فقال بومبا لتيمون أنه إنسان وليس كلب، فوضع صديقه تيمون في حرج، مما أثار غضب الشباب، وقرروا ضرب تيمون وبومبا، ثم قررا تيمون وبومبا أن يجروا وفعلوا ذلك.


كان "تيمون" يجلس مع "بومبا" ، كانت تظهر على بومبا أعراض المرض الكلابي فكان يمسك حذاء في يده ويعضض به.


فجاء تيمون وأعطى لبومبا كتاب، وقال له أتيت لك هذا الكتاب "تدريب الكلاب" ، حتى نستيطع التعامل سوياً عندما تتحول كلباً، وأخذ تيمون يدرب بومبا.


حيث عزم بيومي فؤاد "عيد ميلاد عزت" ، زوحته عارفة عبد الرسول والدة "بومبا" في مطعم على الغداء، فجاء طعام كثير لزوجته وجاء له سلطة، فأستعجب الأمر وتشاحر مع زوجته.

حتى قالت له أنا أريدك لعمل نظام غذائي جيد لكي تختفي بطنك، فتشاجر معها وطلب المينو كله، فقالت اه ماذا تفعل، فرد عليها قائلاً سأبدأ نظام غذائي غداً.

سرب تبمون بومبا بسبب الحساسية التي جاءت له، ثم ندم وكان طوال الحلقة يسأل عنه، ذهب لرجل يقوم بأعمال لكي بأتي له صديقه بومبا بعدما فقده، هنا انتهت الحلقة .

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مسلسل رجاله البيت احمد فهمي واكرم حسني احمد الرافعي

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