Advertisements

رمضان صبحي: لن ألعب في أي ناد مصري إلا الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، على أنه لن يلعب داخل مصر إلا النادي الأحمر، ومن الصعب انتقاله إلى نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت :"لا يوجد أي مفاوضات من قبل نادي الزمالك ولم يتحدث معي أحد".

وتابع :"من الصعب أن يكون هناك اتصال بيني وبين نادي الزمالك لأن المسؤولين هناك يعلمون بأنني ابن من أبناء النادي الأهلي، وتحت أمره في أي وقت".

وأشار :"الحديث على انتقالي إلى بيراميدز مجرد كلام".

وواصل :"والله لم يتحدث معي على الإطلاق بالانتقال إلى نادي بيراميدز، سواء لاعبين او وكلاء".

وأشار :"لن ألعب في أي نادي في مصر إلا الأهلي، أنا ابن النادي وتحت امره في أي وقت، وبدون أي تصريح الجميع يعرف بأنني لن ألعب إلا في النادي الأهلي".

أخبار تهمك

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

لليوم الثالث على التوالي.. هذه الدولة لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ أقل من ساعتين

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 11 ساعة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

درجة الحرارة تصل لـ40.. بيان مهم من الأرصاد

منذ نصف ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:48 م

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

09:57 م

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

10:51 م

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

10:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟