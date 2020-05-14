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هروب وزواج عرفي داخل تاكسي في الإسكندرية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر

خلال الحلقة 20 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي"، المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية السائق سانتياجو الشحات، زير النساء الذي يعيش في القاهرة وجاء لإسكندرية لمقابلة مجموعة من النساء، تعرف عليهم عن طريق الإنترنت.


وتأتي له مكالمة من إحداهما تبلغه أن أخيها قد اكتشف العلاقة فيقابلها في وجود الراكب معه، فيقررا أن يتزوجا عرفياً ويكون الراكب هو الشاهد، ليظهر فجأة أخو الفتاة لتبلغه أنها تزوجت الراكب عرفياً والعقد معه، وهنا يجن الراكب ويبدأ في تكذيبها ويطلب الذهاب لقسم الشركة ويتطاول على أخيها وعلى السائق، إلا أن يتدخل طاقم العمل ويكشفان حقيقة المبلغ.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي"، الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه  الجزء الأول من البرنامج العام الماضي

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