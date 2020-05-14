تامر أمين لـ إيناس الدغيدي: أفكارك أسوأ من الكورونا (فيديو)

داعب الإعلامي تامر أمين، المخرجة إيناس الدغيدي أثناء حديثه معها حيث قال إن أفكار الدغيدي أسوأ ما في حياته بعد فيروس كورونا"، معلقا: و"الله ما بهزر".





من جانبها ردت "الدغيدي" خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة"، على قناة القاهرة والناس قائلة: "هرفع عليك قضية وهتدخل السجن".

وأوضح الإعلامي، أن الأفكار المسمومة قد تدمر أجيال كاملة، ولن تقتل العشرات فقط مثل فيروس كورونا.

وحل الإعلامي تامر أمين، مساء اليوم، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن تامر أمين حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وإسبانية عام 1996 وهو ابن الإعلامي المعروف أمين بسيوني وشقيق الإعلامي علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية.

كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات إخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير.



