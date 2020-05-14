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تامر أمين لـ إيناس الدغيدي: أفكارك أسوأ من الكورونا (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 06:39 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
داعب الإعلامي تامر أمين، المخرجة إيناس الدغيدي أثناء حديثه معها حيث قال إن أفكار الدغيدي أسوأ ما في حياته بعد فيروس كورونا"، معلقا: و"الله ما بهزر". 

من جانبها ردت "الدغيدي" خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة"، على قناة القاهرة والناس قائلة: "هرفع عليك قضية وهتدخل السجن". 
 
وأوضح الإعلامي، أن الأفكار المسمومة قد تدمر أجيال كاملة، ولن تقتل العشرات فقط مثل فيروس كورونا. 
 
وحل الإعلامي تامر أمين، مساء اليوم، ضيفا على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس. 

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء. 
يذكر أن تامر أمين حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وإسبانية عام 1996 وهو ابن الإعلامي المعروف أمين بسيوني وشقيق الإعلامي علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية.  
 
كان يعمل في البداية في مجال السياحة ثم اتجه أخيرا للإعلام حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات إخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الأخر وبرنامج بالبنط الصغير.  

وكان يقوم بتقديم برنامج "مصر النهاردة" البيت بيتك سابقًا على الفضائية المصرية منذ عام 2004 الذي حقق نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي كله وهو ما أثر كثيرًا في مشوار تامر أمين المهني إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011 ثم أنتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم انسحابه منها وبعد عدة أشهر انتقل إلى قناة المحور بلس واستمر في تقديم برنامجه "تحيا مصر" إلى أن توقف لمدة غير معلومة بعد عيد الفطر 2012 وبعدها ذهب إلى روتانا مصرية في 2013 ليقدم برنامج ساعة مصرية ثم برنامج من الآخر إلى أن ترك قنوات روتانا ثم أعلن ذهابه لـ شبكة تليفزيون الحياة ليشارك لبنى عسل في تقديم برنامج الحياة اليوم بعدها ذهب إلى شبكة النهار لتقديم برنامج أخر النهار. 

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