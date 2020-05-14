رمضان صبحي يكشف حقيقة العروض الخارجية

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كشف رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، حقيقة العروض الخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية في الموسم المقبل.



وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا يوجد عروض رسمية من أي ناد أوروبي، العالم متوقف حاليا بسبب كورونا".



وزاد :"المفاوضات عبارة عن كلام مع نادر شوقي، لكن لم يحدث مفاوضات رسمية، لا أعرف عرض نادي بيشتكاش التركي".