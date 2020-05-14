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رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:30 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
زف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر سار إلى جماهير النادي الأحمر.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك أخبار مفرحة في الفترة المقبلة وسنعلن عنها قريبا".

وتابع :"علينا أن ننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، وهناك خبر مفرح للجماهير".

ويلعب رمضان صبحي هذا الموسم في صفوف الأهلي معارًا من نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.

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