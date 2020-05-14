رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

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زف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر سار إلى جماهير النادي الأحمر.



وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك أخبار مفرحة في الفترة المقبلة وسنعلن عنها قريبا".



وتابع :"علينا أن ننتظر ما سيحدث في الفترة المقبلة، وهناك خبر مفرح للجماهير".



ويلعب رمضان صبحي هذا الموسم في صفوف الأهلي معارًا من نادي هيدير سفيلد تاون الإنجليزي.