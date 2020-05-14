Advertisements

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

الخميس 14/مايو/2020 - 01:01 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
كـسـاب أحـمـد
عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية، مقطع فيديو يرصد الانتشار الكبير لكمامات مجهولة المصدر بالأسواق، وعلى الأرصفة. 
 
واستنكرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية، مؤكدة: "كارثة وخطر على المواطنين، وصحتهم.. هذه كمامات تباع في الشارع ومجهولة المصدر". 
 
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. 
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج منها تمكن شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 أطنان جوز هند وتين مجفف، و2000 لفافة قمر الدين مجهولة المصدر لدى شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة. 

خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا كمامات بوابة الفجر بسمة وهبة الفجر أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 22 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 18 ساعة

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

شاركوا في إفطار جماعي.. ضبط ٢١ سيارة بكورنيش المنصورة

منذ ساعة الا ربع

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من هالاند بشأن انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بريماني ينتقد إجبار الشركة المصرية للمواطنين على صرف سلع مجهولة المصدر

العثور على 3 أطنان سلع غذائية داخل مخزن بالبدرشين

"صحة الدقهلية" تحبط ترويج أدوية وماسكات طبية مجهولة المصدر

كيفية التحكم في التوتر والخوف من فيروس كورونا (فيديو)

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 80 ألف حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

12:47 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

01:01 ص

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟