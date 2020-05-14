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بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس
الخميس 14/مايو/2020 - 01:01 ص
كـسـاب أحـمـد
عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية، مقطع فيديو يرصد الانتشار الكبير لكمامات مجهولة المصدر بالأسواق، وعلى الأرصفة.
واستنكرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية، مؤكدة: "كارثة وخطر على المواطنين، وصحتهم.. هذه كمامات تباع في الشارع ومجهولة المصدر".
وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج منها تمكن شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 أطنان جوز هند وتين مجفف، و2000 لفافة قمر الدين مجهولة المصدر لدى شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة.
خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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