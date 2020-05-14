بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

عرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز" الفضائية، مقطع فيديو يرصد الانتشار الكبير لكمامات مجهولة المصدر بالأسواق، وعلى الأرصفة.

واستنكرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها، الانتشار الكبير للكمامات مجهولة المصدر في الأسواق المصرية، مؤكدة: "كارثة وخطر على المواطنين، وصحتهم.. هذه كمامات تباع في الشارع ومجهولة المصدر".

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج منها تمكن شرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 4 أطنان جوز هند وتين مجفف، و2000 لفافة قمر الدين مجهولة المصدر لدى شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة.



