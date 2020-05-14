عضو لجنة الفيروسات معلقًا على "ماسك القماش": "مالوش لازمة"

استعرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز"، عددًا من الكمامات المنتشرة في الأسواق وخطورة بعضها.

وكشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة بالبرنامج، مدى علاقتها بالحماية من فيروس كورونا، قائلًا: "مينفعش أي مواطن يخرج من بيته بدون ماسك".

وأوضح أن: "الماسك القماش الأسود منتشرة بكثرة ويباع في المترو وعلى الأرصفة، ولكن مالوش أي قيمة ولا يعكس أي قيمة.. إنه يمنع ويحمى من التراب، لكن لا يحمى من البكتريا أو الفيروسات".

وتابع: "احتمالية انتقال الفيروس بين مرتدى الماسكات صفر.. ويفضل الماسك الأزرق.. الماسك يستخدم للوقاية.. ولا يصح أن نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف".

وواصل: "القناع مش للمواطن العادي، ويفضل استخدامه للأطقم الطبية، وكمامات الفلتر يفضل أن يكون استخدامها للأطقم الطبية داخل المستشفيات، او المرضى داخل المستشفيات، لكن لا يتم ارتدائها في الشارع".



