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عضو لجنة الفيروسات معلقًا على "ماسك القماش": "مالوش لازمة"

الخميس 14/مايو/2020 - 06:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
استعرض برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "إكسترا نيوز"، عددًا من الكمامات المنتشرة في الأسواق وخطورة بعضها. 
 
وكشف الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة بالبرنامج، مدى علاقتها بالحماية من فيروس كورونا، قائلًا: "مينفعش أي مواطن يخرج من بيته بدون ماسك". 
 
وأوضح أن: "الماسك القماش الأسود منتشرة بكثرة ويباع في المترو وعلى الأرصفة، ولكن مالوش أي قيمة ولا يعكس أي قيمة.. إنه يمنع ويحمى من التراب، لكن لا يحمى من البكتريا أو الفيروسات". 
 
وتابع: "احتمالية انتقال الفيروس بين مرتدى الماسكات صفر.. ويفضل الماسك الأزرق.. الماسك يستخدم للوقاية.. ولا يصح أن نجد كمامات مضروبة تباع على الرصيف". 
 
وواصل: "القناع مش للمواطن العادي، ويفضل استخدامه للأطقم الطبية، وكمامات الفلتر يفضل أن يكون استخدامها للأطقم الطبية داخل المستشفيات، او المرضى داخل المستشفيات، لكن لا يتم ارتدائها في الشارع".

خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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