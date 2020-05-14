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عمرو السولية: أتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي
الخميس 14/مايو/2020 - 12:36 ص
علي نبوي
قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى الاعتزال في القلعة الحمراء.
وأضاف في تضريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي، وكل مدرب له تأثير في تطور مستواي".
وتابع :"منذ التعاقد مع النادي الأهلي وأنا افتقد للتسديد لكن أنا أركز في تسديد الكرات التي تكون مضمونة".
وأشار :"مثلي الأعلى في مصر الكابتن محمد حمص وحسام غالي، وعالميا تشافي ألونسو".
وأضاف في تضريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي، وكل مدرب له تأثير في تطور مستواي".
وتابع :"منذ التعاقد مع النادي الأهلي وأنا افتقد للتسديد لكن أنا أركز في تسديد الكرات التي تكون مضمونة".
وأشار :"مثلي الأعلى في مصر الكابتن محمد حمص وحسام غالي، وعالميا تشافي ألونسو".