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عمرو السولية: أتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 12:36 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي
قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى الاعتزال في القلعة الحمراء.

وأضاف في تضريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتمنى الاعتزال داخل النادي الأهلي، وكل مدرب له تأثير في تطور مستواي".

وتابع :"منذ التعاقد مع النادي الأهلي وأنا افتقد للتسديد لكن أنا أركز في تسديد الكرات التي تكون مضمونة".

وأشار :"مثلي الأعلى في مصر الكابتن محمد حمص وحسام غالي، وعالميا تشافي ألونسو".

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