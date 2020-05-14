مقدم برنامج كريزي: "ابتعدت عن الجرئ في الجزء الثاني.. واصيبت بكسر في أنفي"

*انتهيت من تصوير البرنامج قبل انتشار فيروس كورونا





*تركيزي على عدم تكرار فكرة من الجزء الأول





*بعد عرض البرنامج على قناة "الحياة" حاولنا الابتعاد عن الجرئ التي كانت في الجزء الأول





*الحيوانات التي ظهرت في الحلقات متدربه في السيرك وشعرت بتوتر كبير من القرد





*من وسط 16 شخص اختار المناسب لموضوع الحلقة

*الجمهور يطالبني بتقديم البرنامج طوال العام





*خالد النبوي ودكتور أشرف زكي قدمولي التهاني على البرنامج





يحقق برنامج "كريزي تاكسي"، الذي يقدمه الفنان إبراهيم السمان، ردود فعل واسعة، كونة أحدى البرامج الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان على قناة "الحياة"، وللعام الثاني على التوالي البرنامج محط اهتمام وإثارة للجدل.









وكان لـ" الفجر الفني "، حوارًا خاصًا مع الفنان إبراهيم السمان، ليكشف لنا الكواليس الخاصة بالبرنامج، وعن العواقب التي واجهها في الجزء الثاني، وما رده على من يشكك في حقيقة البرنامج، إلى نص الحوار،،









كيف كانت تحضيرات الجزء الثاني من "كريزي تاكسي" في ظل انتشار فيروس كورونا؟





انتيهت من تحضير وتصوير البرنامج قبل انتشار فيروس كورونا، لذلك كانت التحضيرات جيدة، كما أتوجه بالشكر للمنتج لأنه لم يبخل بأي شئ على البرنامج وحاولوا جيدًا توفير جميع الأمكانيات التي تساعد على تقدسم موسم نجاح للبرنامج.









ما العواقب التي واجهتك في الجزء الثاني؟





لم تواجههنا أي صعوبات، فقط حاولنا التركيز جيدًا حتى لا نكرر أي فكرة من الجزء الأول، وذلك تطلب مجهود كبير في العمل على الأفكار بشكل أقوى.





ما أصعب الحلقات التي صورتها؟





من أصعب الحلقات كانت حلقة مرود الحيوانات التي كان بها القرد والثعبان لأنني كنت أشعر بالقلق من القرد على الرغم من أنه تم تدريبه بشكل جيد وكنت أشعر بتوتر شديد منه واعتقد أن هذا الشعور ظهر عليا في الحلقة، لذلك يمكن القول أن القرد هو الذي فعل في المقلب لأنه فجأني بردود أفعال غريبة وظل يتنطط، وبالتالي أحدث توتر في الحلقة ولكن استطعنا في النهاية السيطرة عليه، وبالنسبة للثعبان كان هادئًا جدًا ولكن الزبون كان قلقان منه جدًا.









هناك تعليق من الجمهور على حلقة "مندوب مستحضرات تجميل" من أين عرفت أن الزبون الذي سيقوم بالركوب معاك ثمين؟





كل واحد يقول اللي يقوله ولكن بالتأكيد ركب معي أكثر من ستة عشر شخصًا وفي النهاية اخترت الشخص المناسب للحلقة، فهناك أشخاص يرفضون إذاعة الحلقة وناس أخرى تعرفني وفي النهاية نحترم كل وجهات النظر.





ما أكثر حلقة كان رد الزبون فيها عنيفًا عليك؟





الجمهور الذي يقرر ذلك، ولكن الجميع كان ردهم عنيف جدًا فأنا اصبت بجرح في إصبعي وآخر سبب كسر في أنفي حتى أنني أعاني الآن من الخنف.





ما الذي تغير في البرنامج بعد عرضه على قناة "الحياة"؟





أنه دخل البيوت بعد أن كان الأول على السوشيال ميديا فقط، وربنا أكرمني أن الجزء الأول حقق نجاحًا كبيرًا اتاح الفرصة لعرض الجزء الثاني على قناة كبيرة، وأيضًا فكرة أن الناس تشاهد البرنامج من داخل البيوت وتثنى عليه سواء من ردود التي أراها على شاشة "الحياة"، أو على الصفحة الرسمية للقناة، وذلك اسعدني كثيرًا.





هل حدث تغيير في المحتوى بعد عرضة على الفضائيات؟





بالطبع حدث تغير حيث كان الجزء الأول به نوعًا من الجرئ في المحتوى، فحاولنا في الجزء الثاني التغاضي عن هذه الجرأة وقمنا بعمل الاحتياطات اللازمة أثناء التصوير لأن التلفزيون عليه رقابة، كما أن البرنامج سيعرض داخل البيوت فاحترامًا لعلقية المشاهد وجميع أفراد الأسرة قدمنا محتوى جيد حتى لا يقوم فرد من الأسر أثناء عرض الحلقة بتغيير القناة، لذلك كان هدفنا تقديم محتوي يناسب كل الأسر.





من الفنان الذي قام بتهنئتك على البرنامج؟





هناك الكثير من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي والمنتج جمال العدل ودكتور أشرف ذكي وأساتذتي في الجامعة ودكتور مدحت الكاشف الذي أشرف على رسالة الماجستير وصديقي الفنان حسن الرداد والمؤلف أمين جمال، وأيضًا الفنانة إسعاد يونس تحدثت عن برنامجي في البرنامج الذي تقدمه "صاحبة السعادة".





ماذا عن ردود فعل الجمهور؟





سعيدًا جدًا بردود فعل الجمهور خصوصًا وأنهم يطالبوني بعمل جزء ثالث ورابع وكما هناك من يطالبني بتقديم البرنامج طوال العام، وذلك لأنهم يعتقدون أن المجهود بسيط في عمل البرنامج ولا يعلمون أنه يحتاج إلى مجهود كبير جدًا.





ما أكثر حلقة تركت صدى كبير مع الناس؟





حلقة المنتحر ومروض الحيوانات والمعنتف الذي يشم روائح غريبة كانت الردود عليهم جيدة جدًا، وأيضًا شخصية سعيد فانتاستك بتاع البلاستيك كانت مختلفة وعجبت الناس بشكل كبير.





ما رأيك في برامج المقالب الآخرى التي تقدم هذا العام؟





جميع البرامج بذل فيها مجهود كبير من أجل رسم البسمة على وجوه الجمهور، وفي الأول والآخر الجمهور الذي يستطيع تقبل البرنامج أو لا.









ماذا عن المسلسلات التي تتابعها خلال الموسم الرمضاني الحالي؟





"الإختيار" أولًا، ثم مسلسل "بـ 100 وش" و"البرنس، والفتوة، وخيانة عهد"، ولكن نظرًا لظروف مونتاج الحلقات لا استطيع مشاهدة جميع الحلقات.









ما تعليقك علي قول بعض رواد التواصل الاجتماعي أن مستوى الكوميديا صفر هذا العام؟





لولا أختلاف الأذواق لبارت السلع فهناك أشخاص تعجب بالعمل وأخرى لا، لذلك شابوه لكل الأعمال لأنها بذل فيها مجهود كبير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.



