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وزير النقل: نستعد لإنشاء مصنع عربات السكك الحديدية (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 04:33 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه من المقرر وصول 100 عربة قطارات للسكة الحديد من روسيا والمجر قبل 30 يونيو، لكنها تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا ومن المحتمل وصول في حدود 34 عربة قريبا.

وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه من المقرر وصول 20 جرار نهاية الشهر فضلا عن 20 آخرين قبل 30 يونيو.

وأكد وزير النقل، أنه من المقرر إنشاء مصنع مصري بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع كل وسائل النقل وخاصة الكهربائية لتصنيع عربات المونوريل فضلا عن إمداد السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأردف: "الوزراء يحصلون على تكليفات يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعمل في جبهتين الأولى مواجهة كورونا والثانية إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات".

وأكمل "الوزير": "هناك خطة 1120 مزلقان من بينهم 200 مزلقان أكثر خطورة"، لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء كوبري أو نفق بدلا من هذه المزلقانات لزيادة الأمان، والرئيس وجه من قبل بتطوير 33 مزلقان من الأكثر خطورة بشكل فوري".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تطوير مزلقان المديرية في بني سويف خلال 30 أغسطس.

واختتم "أخذنا عهد على أنفسنا بزيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

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