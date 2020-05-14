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رمضان صبحي: حالة الحب بين اللاعبين كلمة السر وراء مستوى الأهلي المميز

الخميس 14/مايو/2020 - 12:41 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رحيل عدد من اللاعبين الكبار على الفريق الأحمر في المواسم الأخيرة أثر بشكل سلبي على اداء الفريق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اعتزال النجوم الكبار بشكل متتابع اثر سلبيا على مستوى الأهلي في السنوات الماضية".

وتابع :"الانسجام بين اللاعبين ظهر في أداء الأهلي داخل الملعب وهناك حالة حب كبيرة بين اللاعبين سواء المتواجدين منذ سنوات أو المنضمين حديثا".

وأشار :"شعرت بمدى التقدم في مستوى السولية بعد عودتي من إنجلترا".

وزاد :"السولية من أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم، وأتمنى له التوفيق، فهو يستحق اللعب في أفضل الدوريات بالعالم".

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