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رمضان صبحي: بطولة إفريقيا الأهم للأهلي هذا الموسم

الخميس 14/مايو/2020 - 12:46 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، إن هناك رغبة داخل صفوف الفريق الأحمر بالتتويج بلقب إفريقيا هذا الموسم

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم".

وأشار :"كنت أتمنى خوض لقاء الزمالك في السوبر خلال فبراير الماضي".

وزاد :"الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة".

وأردف :"قرار فايلر بعدم الدفع بي أمام الزمالك في صالح الفريق وصالحي أيضا".

وأتم حديثه :"أنا سليم حاليا ومستعد للعودة واللعب مجددا".

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