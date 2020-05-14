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رمضان صبحي: بطولة إفريقيا الأهم للأهلي هذا الموسم
الخميس 14/مايو/2020 - 12:46 ص
علي نبوي
قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، إن هناك رغبة داخل صفوف الفريق الأحمر بالتتويج بلقب إفريقيا هذا الموسم
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم".
وأشار :"كنت أتمنى خوض لقاء الزمالك في السوبر خلال فبراير الماضي".
وزاد :"الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة".
وأردف :"قرار فايلر بعدم الدفع بي أمام الزمالك في صالح الفريق وصالحي أيضا".
وأتم حديثه :"أنا سليم حاليا ومستعد للعودة واللعب مجددا".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم".
وأشار :"كنت أتمنى خوض لقاء الزمالك في السوبر خلال فبراير الماضي".
وزاد :"الأهلي قدم أداء متميز في السوبر رغم الخسارة".
وأردف :"قرار فايلر بعدم الدفع بي أمام الزمالك في صالح الفريق وصالحي أيضا".
وأتم حديثه :"أنا سليم حاليا ومستعد للعودة واللعب مجددا".