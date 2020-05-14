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وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)

الخميس 14/مايو/2020 - 01:16 ص
الوزيرة أثناء الزيارة
الوزيرة أثناء الزيارة
منى صموئيل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية لن تنسى جهود أطقم التمريض؛ الذين يواجهون حرب فيروس كورونا المستجد. 

وتفقدت "زايد"، مساء الأربعاء، كل من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوي الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل هذين المستشفيين ضمن 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية جاري تجهيزهم ليصبحوا مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي. 

بداية الزيارة من "حميات العباسية"
وقال، إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة مستشفى حميات العباسية وتابعت خطوط سير المرضي داخل المستشفى سواء للحالات التي تتلقي الخدمة العلاجية أو الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس وذلك بداية من الاستقبال مرورا بأخذ المسحات حتى أماكن الانتظار والإقامة، وفى هذا الصدد وجهت الوزيرة بتوسعة أماكن الاستقبال وإقامة خيم للانتظار وأخرى للفحص بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. 
 
وأشار إلى أن الوزيرة راجعت بروتوكولات العلاج للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والفحوصات والتحاليل التي يتم إجراؤها، مشددة على تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. 
 
وأضاف أن الوزيرة شددت على متابعة أعمال النظافة الدورية، والتخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للحالات المشتبه في إصابتها داخل المستشفى من خلال توفير الوجبات الغذائية الصحية، والمرافق الصحية ومراجعة شركات الأمن والنظافة في هذا، وأماكن انتظار مريحة لحين ظهور نتائج التحاليل. 
 
وخلال الجولة حرصت الوزيرة على زيارة عدد من الممرضات المصابات بفيروس كورونا بالمستشفى، وتحدثت معهن مشيرة إلى أن ما يبذلنه من جهد هو وسام على صدورنا، مؤكدة أن الوزارة تقدم لهن كافة سبل الدعم، قائلة" الدولة لن تنسى ما تقمن به من تضحيات في مواجهة فيروس كورونا وخدمة المرضى" 
 
وذكر أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مستشفى صدر العباسية، واستمعت إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، ووجهت في هذا الصدد الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بمتابعة حالة تعاني من التهاب في المفاصل ووجهت بنقلها إلى مستشفى معهد ناصر بسيارة إسعاف مجهزة لتلقى الخدمة الطبية. 
 
ولفت إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكدت من توافر مخزون كاف، كما راجعت أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال. 
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)
وزيرة الصحة لممرضات مصابات بكورونا: لن ننسى تضحياتكن (صور)

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