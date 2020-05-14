"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية أحمد جمال للشهيد "منسي"

يذكر أن أغنية، "إحنا مش بتوع حداد"، من كلمات الشاعر محمد طارق وديع، ألحان أحمد جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إنتاج أحمد عبد السلام، وهبه غندور وقام بتصوير الميكنج الخاص بتسجيل الأغنية المصور والمخرج معتز خليل.





انتهى النجم أحمد جمال، خلال الساعات الماضية من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان"إحنا مش بتوع حداد".يهدي أحمد جمال، الأغنية للشهيد أحمد المنسي، ولأرواح شهداء الوطن، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع حلقة استشهاد الفنان أمير كرارة والذي يجسد دور الضابط المصري "المنسي" وذلك في مسلسل"الاختيار".