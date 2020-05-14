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عمرو السولية: كنت استحق التواجد مع منتخب مصر في المونديال

الخميس 14/مايو/2020 - 12:51 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي
قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تعرض للظلم لعدم انضمامه لصفوف منتخب مصر في كأس العالم بروسيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"كنت أحلم بالتواجد في كأس العالم الماضي، وبطولة أمم إفريقيا وحزنت كثيرا لعدم استدعائي".

وتابع :"شعرت بالظلم بعد استبعادي من المنتخب رغم المستوى الجيد الذي قدمته مع الأهلي في هذه الفترة".

وزاد :"كنت استحق التواجد في قائمة منتخب مصر بمونديال روسيا".

وأتم :"مع وجود الكابتن حسام البدري الأمر سيكون مختلف، لأنه يثق في قدراتي وكان يشيد بي ويؤكد بأنني استحق التواجد في صفوف المنتخب".

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