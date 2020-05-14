تامر أمين منفعلا: مفيش رقاصة محترمة (فيديو)

تطورات كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





قال الإعلامي تامر أمين: إنه لا يشاهد الراقصات، ويرفض هذه المهنة، مؤكدا أنه لا يوجد راقصة محترمة.وانفعل "أمين"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، قائلًا: "أنا مش بتفرج على راقصات، ومعنديش حاجة أخبيها، والسيدة قالت لي ما أنت بتسهر زينا اهو أمال ليه عامل فيها شيخ، وأنا كائن طبيعي مثل أي شخص ولكن أزعم أني لا أفعل شيئًا خطأ".وأضاف "أنا عمري ما قلت إني شيخ أو واعظ ولكن لا أحب الحال المايل أو تبرير الأفعال الغلط، ورأيي أني أرفض مهنة الرقص ومفيش حاجة اسمها رقاصة محترمة.. أنا بحب الجمال وعنيا بتروح ليه في الستات والطبيعة فجمال المرأة يكمن في شخصيتها ثم شكلها".