Advertisements

السولية: فضلت الأهلي على الزمالك وأحداث الثورة عطلت المفاوضات مع فياريال الإسباني

الخميس 14/مايو/2020 - 12:57 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي
قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اختار اللعب للنادي الأحمر رغم تلقيه عرض أخر من الزمالك.


وأشاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم أفكر في يوم بالرحيل عن النادي الأهلي، وكنت أفكر دائما في المشاركة بشكل أساسي".

وتابع :" قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، كانت هناك رغبة من نادي فياريال الإسباني للتعاقد معي، ولكن احداث الثورة عطلت المفاوضات".

وأشار :"الأهلي والزمالك طلبا ضمي ولكني فضلت الانتقال إلى النادي الأحمر".

وأردف :"انتقلت إلى نادي الشعب الإماراتي فالنادي الإسماعيلي قام ببيعي لأنه كان يتبقى لي موسم واحد في عقدي، ولم أوفق في تجربة احترافي ورفضت الاستمرار وانتقلت بعدها إلى النادي الأحمر".

أخبار تهمك

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شاركوا في إفطار جماعي.. ضبط ٢١ سيارة بكورنيش المنصورة

منذ ساعة الا ربع

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ ساعة و 15 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق مفاجئ من هالاند بشأن انضمامه إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ ساعة و نصف

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

12:47 ص

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

01:01 ص

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟