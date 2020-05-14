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السولية: الأهلي أكثر المتضررين من توقف النشاط

الخميس 14/مايو/2020 - 01:02 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
علي نبوي
قال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يعد أكثر المتصررين من توقف الدوري المصري.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"توقف الدوري سيفيد الأهلي في استعادة المصابين مرة أخرى، ولكن في نفس الوقت نحن اكثر المتضررين لأننا كنا نقدم مستوى مميز للغاية".

وتابع :"تعليق النشاط والجلوس في المنزل أمر صعب للغاية، واتمنى عودة استكمال المسابقة مرة أخرى لكن صحة الإنسان أهم".

وأتم :"أتمنى أن يتخذ المسؤولين القرار الأفضل سواء بعودة الدوري أو إلغائها فهم الأكثر دراية بكل الأمور".

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