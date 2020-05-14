زنا المحارم والطمع في الميراث.. سببان يكشفان لغز جريمة كرداسة

مفاجآت جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة قتل عامل أربعيني العمر، على يد أسرته، والتخلص من الجثة بإلقائها بمقابر أبورواش، إذ تبين أنه يوجد علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه ونجل شقيقته، وهو المتهم الثاني في الجريمة.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة تدعي "عبير. ب"، ونجل شقيقة المجني عليه يدعي "وليد. ج"، عمره 38 سنة.

وأفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهم بقتل خاله بمركز كرداسة، بالاشتراك مع زوجته ونجلها، كان مسجونا لتنفيذ عقوبة في إحدى القضايا، وخرج من السجن قبل ارتكاب الجريمة بفترة.

وأضاف المصدر ذاته إلى الفجر بأن المجني عليه يدعي "صابر"، 45 سنة، ومتزوج من المجني عليها منذ سنوات، ولديهما أبناء أكبرهم عمره 16 سنة، والمتهم بالاشتراك مع والدته، ونجل عمته بقتل والده، حيث حمل جثة والده بـ"تروسيكل" قيادته وتخلصوا منها بمقابر أبورواش.

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"مراته عايزة تبيع البيت".. لهذا السبب نفذت ربة منزل جريمة قتل زوجها بمساعدة نجلهما، وابن شقيقة المجني عليه، لتتخلص منه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وبيع منزل ملكه لتتعايش منه هي وأطفالها.

ونفذت أسرة العامل جريمة قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبورواش، حيث وضعت له زوجته السم في كوب عصير، ثم قام نجل شقيقته بطعنه بسكين، وتولي الابن، نقل جثة والده بـ"تروسيكل" وإلقائها بمقابر أبورواش، وبعد تنفيذ جريمتهم توجهوا إلى مركز شرطة كرداسة لتحرير محضر بتغيبه لإبعاد الشبهة عنهم.

كانت ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة نجلها ونجل شقيقة زوجها، بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتخلصا من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من سيدة ونجلها، مقيمين بقرية ناهيا، بنطاق المركز، بتغيب زوجها في ظروف غامضة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبورواش.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم.