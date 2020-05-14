إصابة نادية الجندي بطلق ناري بـ"سكر زيادة".. التفاصيل

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انطلقت الحلقة العشرين من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة"، للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.





وخلال الحلقة، يطلق شريف سلامة النار على عصمت بعدما حاولت المقاومة والهروب ولكن تصاب بجرح وتقع على الأرض ويتبين بعد ذلك أن الجرح سطحي.





يذكر أن مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

