باريس سان جيرمان يخطط لخطف إيكاردي نهائيا









تبحث إدارة باريس سان جيرمان تفعيل بند شراء مهاجم الفريق الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري.





مفاوضات سان جيرمان مع إنتر ميلان بشأن إيكاردي





وتحدثت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن بي إس جي بصدد تفعيل بند شراء إيكاردي خلال الفترة المقبلة.





وأضافت أن الصفقة تعد متنفسا اقتصاديا للإنتر، وهو ما يحاول النادي الباريسي استغلاله خلال عملية المفاوضات.





وأشارت إلى أن إدارة سان جيرمان تطمع في تخفيض المقابل المادي للصفقة (70 مليون يورو) بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.



