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كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 01:46 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم العمل حاليًا على تزويد الحارات على كوبري المنيب، مشيرًا أنه سيتخذ قرارًا اضطراريًا بإزالة بعض المنازل المتضررة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد: "بنزود عدد الحارات على كوبري المنيب وغصب عننا هيتم إزالة بيوت، لأن الكوبري بيتحرك عليه ما يقرب من 3 ونص مليون مركبة وبالتالي لابد من التوسيع".

وتابع: "إحنا ممكن نشيل 50 بيت علشان نسهل على المواطنين السير على الكوبري، وأصحاب المنازل هيتم تعويضهم بمنازل أخرى أو مقابل مادي، ولكن للمصلحة العامة ونقدر نعمل كوبري يليق بمصر وهيكون 7 حارات في كل اتجاه لتخفيف الزحام".

وواصل: "قدمت دراسة للرئيس ورئيس الوزراء، بعد زيارتي للمكسيك بالإضافة للبرازيل وكولومبيا ورؤيتي لتجربة ناجحة فيهم، خاصة وأنهم عواصم مكتظة مثل القاهرة، رأيت المواطنين هناك وطرق المواصلات، لذلك نحاول عمل مناطق انتظار بجوار محطات المترو، بالإضافة لـ"أوتوبيس ترجلي"، وهذا الأوتوبيس سيكون له طريق خاص يسير فيه الإسعاف فقط".

في سياق آخر، كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تفقده لمحطة الشهداء اليوم، موضحا: " رأيت صور لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن السبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد"، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية".

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعداد كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية" مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء ومن المتوقع أن يصل عدد الراكب غدا إلى 1.3مليون راكب.

وتابع "زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب". 

وحول استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر قال "لن يكون هناك مشكلة في حجز التذاكر ومفيش حاجة اسمها سوق سوداء، وسيتم إضافة زيادة عدد القطارات والعاملين".

واختتم: "يتم حاليًا دراسة إنشاء مواقف بالنسبة لطرق الدائري، وهذا لتخفيف الميكروباصات على الطرق وتقليل الزحام، نحاول ننظم المرور ووسائل مواصلات سريعة بالإضافة إلى أن تكون المركبات من غاز طبيعي لتقليل الأعباء على البنزين وغيرها وتوفير مواصلات آمنة وسريعة تناسب البيئة".

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